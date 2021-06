Oranje blijft foutloos op EK • Feest in Denemarken na sensationele ontknoping

Ruim een week na het tragische begin van dit EK, met de hartstilstand van Christian Eriksen, heeft Denemarken zich op een magische avond in Kopenhagen alsnog geplaatst voor de achtste finales.

Voor een sfeervol stadion in Kopenhagen wonnen de Denen met 4-1 van Rusland. Dankzij de 2-0 zege van België op Finland verzekerden de Denen zich op doelsaldo van de tweede plek.

Aanstaande zaterdag is Wales de tegenstander van Denemarken in de Johan Cruijff Arena. De winnaar van dat duel is in de kwartfinales de mogelijke tegenstander van Oranje.

