Til terug bij Slot: 'Als je je niveau weer wil halen, moet je vertrouwd beginnen'

"Dat is ongelukkig, maar ik denk dat als je veel kwaliteit hebt, je altijd zal spelen", erkent Til. "Het heeft denk ik ook wel een beetje aan mij gelegen, omdat ik misschien niet genoeg kwaliteit had. Als je een speler bent die zó ontzettend goed is, zullen trainers je altijd wel opstellen."

"We begonnen daar ook met 4-4-2, maar ik kwam geblesseerd binnen en heb de eerste vijf wedstrijden gemist. Toen zijn we overgestapt naar 5-2-3, omdat het in het begin niet lekker ging daar. Zo kwam ik weer met hetzelfde te zitten."

Bij beide clubs werd Til geconfronteerd met een spelsysteem waarin hij niet goed uit de verf kwam. "Bij Spartak speelde ik in het begin wel. We speelden 4-3-3, maar toen kwam er een coach die met vijf (verdedigers, red.) ging spelen. Toen ben ik naar Freiburg gegaan in de hoop dat het anders zou zijn."

Twee jaar na zijn vertrek bij AZ is Guus Til weer terug op de Nederlandse velden. Bij Feyenoord hoopt hij zijn carrière een nieuwe impuls te geven nadat avonturen bij Spartak Moskou en Freiburg hem niet hebben brachten wat hij ervan had gehoopt.

De zoektocht naar een ploeg waar hij zich thuis voelt bracht Til bij Feyenoord door de komst Arne Slot, die Dick Advocaat is opgevolgd als hoofdtrainer in Rotterdam.

Til en Slot kennen elkaar goed, want in de jaren dat de middenvelder furore maakte bij AZ was Slot assistent-trainer bij de Alkmaarders. "Hij weet hoe hij me in mijn kracht moet gebruiken. Dat was voor mij heel belangrijk in mijn keuze hierheen te gaan. Ik weet dat ik wel goed kan zijn, maar dan moeten de omstandigheden goed zijn."

"Als je je niveau weer wil halen, moet je vertrouwd beginnen", aldus de aanvallende middenvelder.

Slot kent de kwaliteiten van Til door en door. "Guus brengt heel veel diepgang met zich mee, hij is constant in de zestien. Als je dan maar voldoende voorzetten brengt, is hij een speler die ook goals kan maken. Dus zowel met bal als zonder bal kan hij van heel veel waarde voor een team zijn."

Eenmalig international

Til groeide bij AZ uit tot een van de smaakmakers van de eredivisie en werd zelfs international. Hij droeg één keer het shirt van Oranje, in maart 2018 in een oefenwedstrijd tegen Portugal die het Nederlands elftal met 3-0 wist te winnen.