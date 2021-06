Deze fans juichen vanavond voor Nederland én Noord-Macedonië

Het Nederlands elftal speelt vandaag om 18.00 uur zijn laatste wedstrijd in de groepsfase van het EK tegen Noord-Macedonië. Voor sommige fans is het lastig kiezen voor welk team ze vanavond juichen.

Anthony Muhamed Sali (40) uit Emmen vluchtte 27 jaar geleden vanuit het Oost-Europese land naar Nederland. Samen met familie en vrienden gaat hij de wedstrijd kijken. Voor welke ploeg hij is? "Nederland, 100 procent. Ik woon hier al zo lang, maar mijn roots liggen in Macedonië, dus ik juich wel als zij scoren", zegt hij tegen RTV Drenthe.

Sali hoopt dat Nederland vanavond met een B-elftal speelt. "Noord-Macedonië wil de eer natuurlijk wel hoog houden. Als ik zie hoe ze voor elke meter vechten, dat geeft voor mij precies weer hoe de mentaliteit in de Balkanlanden is. Dat maakt me heel trots."

Niets meer te verliezen

Het is de eerste keer dat Noord-Macedonië meedoet aan een EK voetbal. Het elftal staat met nul punten op de laatste plek in groep C en gaat sowieso niet door naar de volgende ronde.

Voor Nederland staat er na de winst op Oostenrijk ook niks meer op het spel. Oranje is als winnaar van groep C al zeker van de achtste finales.