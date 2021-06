Van Agt zegt lidmaatschap CDA op vanwege opstelling naar Palestijnen

Van Agt was ruim vijftig jaar lid van het CDA en voorloper de KVP. Hij schrijft de partij met "zwaar gemoed" te verlaten.

Dries van Agt legt het lidmaatschap van het CDA neer. In een verklaring schrijft de oud-premier en CDA-leider zich niet langer thuis te voelen bij het CDA. Belangrijkste reden van het vertrek is de opstelling van het CDA met betrekking tot de Palestijnse kwestie, schrijft Van Agt (90).

Van Agt probeerde naar eigen zeggen zijn partij jarenlang tot een rechtvaardigere opstelling te bewegen. Dat is mislukt, erkent hij nu. Eind mei stemde het CDA tegen verschillende moties om de Palestijnen te hulp te schieten. Voor Van Agt gaf die negatieve opstelling de doorslag.

'Ik heb de hoop verloren dat het CDA de kant van het recht, de rechtvaardigheid en de solidariteit met mensen in verdrukking zal kiezen. Ik voel me dan ook vervreemd van mijn partij en me er niet meer thuis, en kan nu niet anders meer doen dan mijn lidmaatschap opzeggen.'

Bij de verkiezingen in 2017 stemde van Agt al niet meer op het CDA. Later bleek dat hij op GroenLinks gestemd had.

In zijn verklaring wijst Van Agt erop dat het CDA zich ver van de eigen principes en politieke standpunten heeft verwijderd. Hij spreekt daarbij over de Palestijnse kwestie, en niet over de moeilijke situatie van de partij sinds de tegenvallende verkiezingsuitslag en het vertrek van Pieter Omtzigt.

'Het gedrag van de CDA-fractie heeft mij diep teleurgesteld en gegriefd. Ik zeg u vaarwel in treurnis.'

De volledige verklaring van Van Agt is te lezen op de website van de door hem opgerichte organisatie The Rights Forum.

CDA-leider Hoekstra betreurt het vertrek van Van Agt: