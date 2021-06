Langs Waal aangespoelde lichamen mogelijk van vermiste Duitse meisjes

De politie onderzoekt of twee lichamen die langs de Waal zijn aangespoeld, van twee Duitse meisjes zijn. De meisjes van 13 en 14 jaar verdwenen vorige week woensdag plotseling onder water toen ze aan het zwemmen waren in de Rijn bij Duisburg.

Een lichaam spoelde vrijdagavond aan in Rossum, het andere gisterochtend in Gendt. Omdat de lichamen enkele dagen in het snel stromende water met veel scheepvaartverkeer hebben gelegen, is identificatie volgens de politie moeilijk. Het is niet bekend wanneer de politie het onderzoek heeft afgerond.

De twee meisjes waren vorige week woensdag samen met een vriendin aan het zwemmen. Ze werden door de sterke stroming onder water getrokken. De 17-jarige vriendin kon uit het water worden gehaald, maar zij overleed korte tijd later. De meisjes van 13 en 14 jaar werden niet teruggevonden, maar mogelijk zijn hun lichamen nu dus langs de Waal aangetroffen.