Rutte over formatie: hele weekend gebeld en gedaan, maar positie VVD onveranderd

De positie van de VVD in de formatie is het afgelopen weekend niet veranderd. Dat zei demissionair premier Rutte na een gesprek met informateur Hamer. De VVD-leider heeft wel "het hele weekend gebeld, nagedacht en gedaan", zei hij.

Dat was ook de opdracht van Hamer, want die wilde dat de leiders van VVD, D66, CDA, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks na zouden denken over een oplossing voor de impasse waar de formatie in zit.

Precair

De VVD-voorman wil nog steeds "zo snel mogelijk tot een coalitie met vier partijen komen". Meer wilde hij niet kwijt over het proces, omdat het volgens hem precair is. "En alles wat ik erover zeg helpt niet". Eerder sprak Rutte zijn voorkeur uit voor voortzetting van de huidige coalitie met CDA, D66 en ChristenUnie.

De patstelling waar de partijen al maanden in zitten, ziet er als volgt uit: VVD en CDA willen niet met zowel PvdA als GroenLinks, die twee linkse partijen op hun beurt willen niet zonder elkaar, D66 wil "zo progressief mogelijk" en niet met de ChristenUnie en die partij wil pas aanschuiven als er echt geen andere optie meer is.

Opties

Alles wijst erop dat niemand afgelopen weekend van standpunt is veranderd. Vandaag spreken de leiders van de zes overgebleven partijen in de formatie met de informateur om te vertellen hoe het volgens hen verder moet.

Als het haar niet lukt de vraag te beantwoorden wie met wie wil, heeft Hamer nog andere opties. De informateur kan bijvoorbeeld vragen aan Rutte en Kaag, de twee winnaars van de verkiezingen, om samen een regeerakkoord te schrijven. Of ze vraagt dat aan de huidige demissionair premier alleen. Andere partijen kunnen zich dan aansluiten op basis van de plannen.