Ook na weekend bellen en nadenken blijft de formatie op slot

Rutte onderweg naar Hamer - ANP

Er is nog geen oplossing gekomen voor de impasse waar de kabinetsformatie in zit. Dat blijkt uit de woorden van de partijleiders die vandaag bij informateur Hamer op gesprek komen. VVD-leider Rutte zei na afloop van zijn onderonsje dat de positie van de VVD het afgelopen weekend niet is veranderd. De VVD-leider heeft wel "het hele weekend gebeld, nagedacht en gedaan", zei hij. Dat was ook de opdracht van Hamer, die wilde dat de leiders van VVD, D66, CDA, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks zouden nadenken over een oplossing voor de impasse waar de formatie in zit. Precair De VVD-voorman wil nog steeds "zo snel mogelijk tot een coalitie met vier partijen komen". Meer wilde hij niet kwijt over het proces, omdat het volgens hem precair is. "En alles wat ik erover zeg helpt niet". Eerder sprak Rutte zijn voorkeur uit voor voortzetting van de huidige coalitie met CDA, D66 en ChristenUnie. Rutte wil net als CDA-leider Hoekstra nadrukkelijk niet in een coalitie met GroenLinks en de PvdA samen. De leider van die laatste partij, Lilianne Ploumen, hekelde die opstelling na haar gesprek. "Ik ben samen met GroenLinks bereid te praten", zei Ploumen, "maar twee rechtse partijen blokkeren dat, zonder opgaaf van redenen." Volgens haar moeten VVD en CDA zich bezinnen en hoeven ze niet hopen dat ze de PvdA en GroenLinks los kunnen weken. "De pogingen en poginkjes daartoe moeten ze maar staken." Niet verwonderlijk heeft GroenLinks-voorman Klaver dezelfde boodschap. Hij vindt het tijd dat partijen die een meerderheid kunnen vormen gaan praten. "Wij laten onze verantwoordelijkheid zien", zei hij. "En dat zij zeggen: wij willen niet eens praten. Dat is politieke armoede." De patstelling waar de partijen al maanden in zitten, ziet er als volgt uit: VVD en CDA willen niet met zowel PvdA als GroenLinks, die twee linkse partijen op hun beurt willen niet zonder elkaar, D66 wil "zo progressief mogelijk" en niet met de ChristenUnie en die partij wil pas aanschuiven als er echt geen andere optie meer is.

Blokkades, waar zijn de partijen bang voor? VVD en CDA hebben geen trek in een coalitie met PvdA en GroenLinks, omdat het linkse blok in het kabinet dan wel erg groot wordt. PvdA en GroenLinks hebben met zijn tweeën meer zetels dan het CDA. Bovendien is er maar één partij nodig voor een meerderheid. Dat zou kunnen betekenen dat die andere partij een wel erg vrije rol zou kunnen opeisen, en als een linkse 'buitenboordmotor' van de coalitie kan gaan functioneren. Andersom zijn PvdA en GroenLinks bang dat ze ondergesneeuwd raken als ze zonder de ander in het kabinet stappen. VVD, CDA en D66 zitten vooral op economisch en sociaal gebied rechts van het midden. Als kleinste partner heb ze dan weinig in de melk te brokken, met het gevaar dat de kiezer hen nog verder afstraft dan nu al het geval is. D66 blokkeert vooralsnog een coalitie met de ChristenUnie, vanwege de slechte ervaringen in het huidige kabinet op de medisch-ethische kwesties. De ChristenUnie hield met succes verdere verruimingen van de euthanasie- en abortuswetgeving tegen, terwijl D66 juist vorderingen wil maken op dat gebied.