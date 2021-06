Arnautovic op scherp: 'Hij staat aan de aftrap, ga daar maar vanuit'

Marko Arnautovic - AFP

Met dit kalenderjaar slechts vier wedstrijden voor zijn Chinese club Sjanghai Port in de benen en een halfuurtje speeltijd in de eerste wedstrijd van zijn land op het Europees kampioenschap, is Marko Arnautovic toch alweer de meest besproken voetballer van Oostenrijk. Na zijn schorsing, waardoor hij het duel met Oranje moest missen, wil hij vanavond tegen Oekraïne zijn voeten laten spreken. "Marko is een unieke persoonlijkheid, met een bijzonder karakter", zegt zijn landgenoot Martin Fraisl, afgelopen seizoen keeper bij ADO Den Haag. "In Oostenrijk is hij erg populair. Hij heeft nog altijd wel dat rebelse, maar Marko is iets minder brutaal dan vroeger. Hij heeft nu ook een gezin, dat maakt hem wat rustiger. Met David Alaba is Marko de belangrijkste speler van het team. Ik mag hem wel."

Quote Ik ben geen racist. Ik heb vrienden in bijna alle landen en sta voor diversiteit. Iedereen die me kent, weet dat. Marko Arnautovic

Dat geldt niet voor iedereen op dit toernooi. Bij Noord-Macedonië waren ze furieus over de verbale uitbarsting van Arnautovic, nadat hij als invaller de eerste EK-zege ooit van zijn land had veiliggesteld (3-1). Na zijn treffer kreeg Arnautovic, die Servische roots heeft, het aan de stok met directe tegenstander Ezgjan Alioski, een etnisch-Albanees. Er werden over en weer wat lelijke dingen gezegd. Geruchten deden de ronde over racisme. Op de beelden was te zien hoe Alaba als aanvoerder van de ploeg de aanvaller tot de orde riep.

Marko Arnautovic wordt gecorrigeerd door David Alaba - ANP

"Er zijn in de emotie van de wedstrijd wat verhitte woorden gevallen, waarvoor ik mij wil verontschuldigen", bekende Arnautovic daags na de wedstrijd op social media. "Vooral aan mijn vrienden uit Noord-Macedonië en Albanië. Ik wil één ding heel duidelijk maken: ik ben geen racist. Ik heb vrienden in bijna alle landen en sta voor diversiteit. Iedereen die me kent, weet dat." Noord-Macedonië liet het er niet bij zitten en diende een klacht in bij de UEFA, die Arnautovic na onderzoek voor één wedstrijd schorste. Aan de aftrap "Maar nu kan Foda echt niet meer om hem heen", vindt Fraisl. "Marko staat aan de aftrap tegen Oekraïne, ga daar maar vanuit." Arnautovic, met een verleden bij FC Twente, kon na een bij zijn club opgelopen spierblessure pas op 4 juni voor het eerst volledig meetrainen met het Oostenrijkse nationale team. Foda liet Arnautovic in de oefeninterland tegen Slowakije en op het EK tegen Noord-Macedonië daarom niet starten. Bekijk hieronder de samenvatting van Oostenrijk - Noord-Macedonië:

Bekijk de samenvatting van Oostenrijk - Noord-Macedonië - NOS

Aan de zege van Oostenrijk deed het incident rondom Arnautovic niets af. Maar wie denkt dat de overwinning op Noord-Macedonië heeft geleid tot voetbalkoorts in het Alpenland, komt bedrogen uit. De transfervrije Fraisl, wiens toekomst in Nederland, Duitsland of Engeland ligt, weet waarom. "Kijk maar naar het spel, dat is nog altijd niet overtuigend en heeft voor een groot deel te maken met de defensieve tactiek van de Duitse bondscoach Franco Foda. Hij ligt al geruime tijd onder vuur", weet de 28-jarige keeper.

Stand groep C - NOS

Fraisl begrijpt de kritiek op Foda wel. "Werp eens een blik op alle namen. Stuk voor stuk jongens die bij grote clubs in de Duitse Bundesliga spelen." "Denk aan Alaba, Marcel Sabitzer en Xaver Schlager", somt hij wat spelers op. "Dan mag je toch verwachten dat Oostenrijk iets attractiever voor de dag komt? De mensen willen meer spelvreugde zien. Maar goed, Foda boekt resultaat en dat spreekt momenteel in zijn voordeel." Streken niet verleerd Zo had hij de eerste EK-zege met Oostenrijk vooral te danken aan twee invallers: Michael Gregoritsch en Arnautovic. Laatstgenoemde is inmiddels 32 jaar, maar is zijn streken dus nog altijd niet verleerd. "Hij heeft na zijn schorsing nog langer de tijd gehad om verder aan zijn fitheid te werken", weet Fraisl. "Hij heeft ook wel een beetje die typische Hollandse manier van spelen. Marko zal gebrand zijn op een resultaat tegen Oekraïne."