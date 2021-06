Diamantkoorts Zuid-Afrikaanse provincie blijkt kwartskoorts

De vermoedelijke vondst van diamanten zorgde vorige week voor een toeloop van duizenden Zuid-Afrikanen in een dorpje in de provincie KwaZulu-Natal. Naar nu blijkt was de diamantkoorts onterecht. Het gaat niet om diamanten, maar om kwartskristallen, zeggen onderzoekers van de overheid.

In tegenstelling tot diamant is kwarts een van de meest voorkomende mineralen ter wereld. De prijs is daarom dan ook maar een fractie van die van diamant.

Het gebied waar de stenen werden gevonden, kent zeer veel armoede en een hoge werkloosheid. Lokale bewoners hoopten daarom vurig dat het ging om diamant, maar de overheid maakt een eind aan die hoop.

