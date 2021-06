Hevige regenval brengt boeren in de problemen

Vanwege de hevige regenval heeft het KNMI code geel afgegeven voor de provincies Overijssel en Gelderland.

In Overijssel is lokaal al rond de 50 millimeter gevallen. Normaal valt er in de provincie in de hele maand juni ongeveer 68 millimeter, schrijft RTV Oost. In de Achterhoek is in Meddo tot dusver de meeste regen gevallen (ruim 51 millimeter).

Op de meeste plaatsen blijft het nog wel een paar uur flink regenen. Pas later vanmiddag volgen vanuit het zuiden droge perioden.

Gewassen

Boeren in het oosten van het land worstelen met de hevige regenval. "Het teveel aan water moet je afvoeren, want anders kun je niets met je land. Dan gaan je gewassen dood doordat ze verzuipen", zegt Bram de Vos uit Lemelerveld.

Om het water af te voeren - en weer in te zetten bij een periode van droogte - zijn er in het gebied tientallen droogtestuwtjes geplaatst. Dat is een metalen frame met houten planken dat in het water wordt geplaatst. De planken kunnen worden versteld afhankelijk van het gewenste grondwaterpeil.

"Het kan op kleine schaal uitgevoerd worden en je hebt gelijk resultaat. We proberen op deze manier de natte tijd met de droge tijd te verbinden", zegt LTO-bestuurder Harold Zoet tegen RTV Oost. Hij benadrukt dat de stuwtjes alleen niet genoeg zijn en er meer maatregelen nodig zijn.

Bloembollen onder water

Ook op andere plekken in het land hebben agrariërs last van de hevige regenval de afgelopen dagen. "Het is een drama, er is geen redden aan", zegt Willem Valkering tegen NH Nieuws. De bloembollen op zijn land bij Egmond aan den Hoef staan volledig onder water.

Sinds vrijdag is hij samen met zijn broer dag en nacht bezig geweest om het water weg te krijgen. Het leek even goed te gaan maar afgelopen nacht kwam er weer veel regen. "Ik heb nu een verloren gevoel en zie het heel somber in", zegt Valkering.

Het waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zette afgelopen weekend zeker twintig noodpompen in, maar dat bleek niet genoeg.

Weer noodpompen

Ook vandaag valt er veel regen in Noord-Holland. Het waterschap zet wederom noodpompen in. De verwachting is dat de noodpompen en de volle capaciteit van de gemalen samen voldoende zijn om nieuwe wateroverlast in de Noord-Hollandse polders te voorkomen.

Boerenbelangenorganisatie LTO, afdeling Noord, is kritisch op het waterschap. "Ze hadden er beter op kunnen anticiperen, ze hadden iets eerder de sloten kunnen leegtrekken", zegt bestuurder Martijn van den Berg over de situatie afgelopen weekend.

Volgens het waterschap was deze hoeveelheid regen niet te voorspellen en hebben ze alles gedaan wat binnen hun macht lag.