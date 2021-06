De uitzending van 21 juni

Formatie: wie gaat met wie proberen?

Wie wil met wie onderhandelen over de vorming van een nieuw kabinet? Informateur Hamer wil daar vandaag een antwoord op krijgen van de zes partijleiders die nog over zijn in het formatieproces. Hamer zei eind vorige week na een gesprek met het zestal samen dat de formatie in een impasse zit. De informateur vroeg de partijleiders om het weekend te gebruiken voor onderling overleg over een oplossing.

De patstelling waar de partijen al maanden in zitten, ziet er als volgt uit: VVD en CDA willen niet met zowel PvdA als GroenLinks, die twee linkse partijen op hun beurt willen niet zonder elkaar, D66 wil niet met de ChristenUnie en die partij wil pas aanschuiven als er echt geen andere optie meer is. We bespreken de ontwikkelingen met politiek verslaggever Nynke de Zoeten.