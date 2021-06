Maximaal tienduizend fans per stadion welkom bij Spelen van Tokio

Ondanks de coronapandemie zullen de Olympische Spelen niet voor volledig lege tribunes worden afgewerkt. Komende zomer mogen in Tokio maximaal tienduizend supporters op de tribunes zitten in een stadion. Dat heeft het organisatiecomité maandag bekendgemaakt na overleg met de Japanse overheid en regionale bestuurders in Tokio.

Vijftig procent van de capaciteit mag worden gebruikt door Japanse toeschouwers, tot het maximum van tienduizend bezette stoeltjes. Bezoek van buitenlandse supporters was eerder al uitgesloten.

Mondkapje, niet schreeuwen maar klappen

Alle fans in het stadion moeten een mondkapje dragen en mogen niet schreeuwen. Klappen is wel toegestaan. De Japanners kunnen hun kaarten kopen op basis van een loterij.

Met de beslissing toeschouwers toe te laten gaat het organisatiecomité in tegen het advies van de belangrijkste medische adviseur van Japan, Shigeru Omi, die afgelopen week adviseerde dat de Spelen het veiligst zouden verlopen als de tribunes leeg blijven.

Als de coronasituatie in Japan de komende weken verslechtert, kan het aantal supporters nog verder teruggebracht worden. De Spelen worden geopend op vrijdag 23 juli.