Succesvolste olympisch atlete Felix voor vijfde keer naar Spelen

De 35-jarige Amerikaanse atlete is met zes keer goud en drie keer zilver de succesvolste atlete op de Olympische Spelen ooit. In 2004 maakte ze haar olympisch debuut, waarna ze ook deelnam aan de Spelen van 2008, 2012 en 2016.

Allyson Felix heeft zich voor de vijfde keer in haar carrière verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen. Ze plaatste zich op de US trials in Eugene voor Tokio met een tweede plaats op de 400 meter.

Felix behaalde vijf gouden plakken met de Amerikaanse estafetteploegen op de 4x100 en de 4x400 meter. Haar enige individuele gouden medaille behaalde Felix in 2012 in Londen. Ze zegevierde op de 200 meter, het onderdeel waarop ze in 2004 en 2008 al zilver had behaald.

Gatlin heeft stunt nodig

Landgenoot Justin Gatlin lijkt de Olympische Spelen te kunnen vergeten. De olympisch kampioen van 2004 werd op de US trials laatste op de 100 meter en zal later in de week moeten stunten op de 200 meter om nog een ticket naar Tokio te bemachtigen.

Bij de laatste Spelen (in 2016) snelde de inmiddels 39-jarige Gatlin nog naar het zilver op het koningsnummer.