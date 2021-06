Schadebedrag noodweer nog niet duidelijk: 'Storm was uniek'

Verzekeraars kunnen nog niet zeggen hoe groot de schade is door de storm van afgelopen vrijdag. "De storm was heel uniek en daarom is nu nog geen overzicht te geven", zegt een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars.

"Landelijke stormen zijn altijd goed te voorspellen, maar dit was heel lokaal. We kunnen pas een overzicht geven als we een kwart van de meldingen van alle verzekeraars binnen hebben. Dat duurt nog wel anderhalve week", zegt de woordvoerder.

Verzekeraar Interpolis kwam vanochtend al wel met een overzicht. Daar zijn tot en met gisteren bijna 800 meldingen van stormschade binnengekomen, vooral uit het gebied rond Leersum. Die plaats werd vrijdag het zwaarst getroffen: zeker zes huizen zijn onbewoonbaar verklaard en er waaiden duizenden bomen om.

'Vaker gekke valwinden en mega hagelkorrels'

Uit Hoogeveen en omgeving kwamen meer dan vijftig schademeldingen binnen, vooral deukjes in auto's door hagel. En vanuit de gemeente Alkmaar is vooral waterschade gemeld door extreme regenval.

Het Verbond van Verzekeraars verwacht dat extreem noodweer de komende jaren vaker voorkomt. "Door de klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met gekke valwinden en mega hagelkorrels."

Opruimen kan nog paar weken duren

In Leersum wordt nog steeds hard gewerkt om alle wegen en fietspaden weer begaanbaar te maken. Maar volgens de gemeente Utrechtse Heuvelrug, waar Leersum onder valt, kan het nog wel twee weken duren voordat alles is opgeruimd. Sommige wegen zijn nog steeds afgesloten.

Veel inwoners helpen mee met het opruimen. De gemeente noemt dat "fantastisch" en "hartverwarmend".

De bewoners van de zes onbewoonbaar verklaarde huizen slapen bij familie of vrienden. "Er wordt nog gekeken of de huizen definitief onbewoonbaar zijn of hoelang het nog duurt voordat de bewoners weer terug kunnen", zegt een woordvoerder van de gemeente tegen persbureau ANP.