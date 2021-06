Natuurorganisatie wint Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2021

De Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs is dit jaar gewonnen door IVN Natuureducatie. Dat werd vanochtend bekendgemaakt in het NOS Radio 1 Journaal.

Het IVN laat naar eigen zeggen jong en oud beleven hoe leuk, gezond en belangrijk natuur is. De stichting organiseert natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Volgens de jury van de prijs heeft de stichting in coronatijd haar meerwaarde bewezen.

"Want voor veel mensen was een wandeling door het bos of de duinen, langs het strand of door de polder, het enige uitje dat er nog was", staat in het juryrapport. "Voor veel mensen biedt een groene leefomgeving troost, rust, inspiratie en trouwens ook gezondheid, want uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat mensen die ziek zijn, sneller herstellen als ze regelmatig in een groene omgeving zijn."

Ontroerd

"Ik ben ontroerd, merk ik", zegt IVN-directeur Jelle de Jong bij de bekendmaking in het Amsterdamse Vondelpark. "Ik vind dit echt super bijzonder."

Mensen weten "diep van binnen" dat de natuur gezond is, zegt De Jong. "De mens is geëvolueerd in de natuur. We hebben ook zelf een reptielenbrein. En als er stress komt, vertelt dat brein ons: 'naar buiten'! Vandaar dat al deze joggers en fietsers in dit regenachtige Vondelpark de moeite nemen om die natuur te ervaren."

"Natuur is ontzettend belangrijk", benadrukt ook IVN-gids Arend Wakker. "Onder onze hele samenleving zit een groen onderkleed, wat mensen vaak niet beseffen."

150.000 euro

Aan de prijs is 150.000 euro verbonden. De helft daarvan mag IVN vrij besteden. Met de andere helft moet een 'CultuurFonds op Naam' worden opgericht."

"Toevallig heb ik afgelopen vrijdag met een paar collega's zitten brainstormen over een fonds op naam met het Prins Bernhard Cultuurfonds", zegt directeur De Jong. "En nu komt het naar ons toe. Ongelofelijk."

De Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs wordt sinds 2010 uitgereikt, elk jaar in een ander werkgebied. Vorig jaar ging de prijs naar ISH Dance Collective.