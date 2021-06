Emmen-speler Peña scoort voor Peru bij overwinning in Copa América

Peru heeft zijn eerste overwinning geboekt in de Copa América. Colombia werd met 2-1 verslagen, mede dankzij een doelpunt van Emmen-speler Sergio Peña.

De 25-jarige middenvelder van Emmen opende in de zeventiende minuut de score voor Peru, dat in 2019 de finale haalde van de Copa América. Miguel Borja maakte na rust vanaf de penaltystip de gelijkmaker, maar een eigen doelpunt van Everton-speler Yerry Mina zorgde elf minuten later voor de beslissing in de wedstrijd.

Peru, dat de eerste wedstrijd met 4-0 verloor van Brazilië, staat dankzij de overwinning op Colombia derde in de poule.

Eerste vier gaan door

De Copa América wordt gespeeld met slechts twee poules van ieder vijf landen. Naast Colombia en Peru zitten Venezuela, Ecuador en Brazilië in groep B. Venezuela en Ecuador speelden eerder op de avond met 2-2 gelijk. Zij bezetten nu respectievelijk de vierde en vijfde plaats in de groep, Brazilië gaat aan kop.

In de andere groep strijden Paraguay, Argentinië, Chili, Uruguay en Bolivia tegen elkaar. Alleen de nummers vijf vallen af, waarna de overige acht landen naar de kwartfinales gaan.