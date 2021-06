Wekdienst 21/6: Zes partijleiders bij informateur Hamer • Oranje speelt laatste groepswedstrijd

Goedemorgen! Mogelijk komt er vandaag weer schot in de formatie: zes partijleiders spreken met informateur Hamer. En een onderzoekscommissie presenteert een derde en laatste rapport over veiligheid bij Defensie.

Het weer: op veel plekken bewolkt en de hele dag door regen. Later op de dag wordt het in het zuiden wat droger, met in Limburg kans op wat zon. Daar kan het 20 graden worden, in de rest van het land wordt het maximaal 15 graden.