Golfer Rahm wint US Open en pakt eerste majortitel

Golfer Jon Rahm heeft zijn eerste majortitel te pakken. De 26-jarige Spanjaard won afgelopen nacht de US Open. Met twee birdies op de laatste twee holes bleef hij zijn naaste belager Louis Oosthuizen een slag voor.

"Ik geloof in karma", reageerde Rahm op zijn overwinning, doelend op een grote teleurstelling eerder deze maand. Op het Memorial Tournament leek hij op weg te zijn naar de winst, maar na een sublieme derde ronde hoorde Rahm dat hij het toernooi moest verlaten vanwege een positieve coronatest. De verplichte quarantaine die daarop volgde, gooide ook zijn voorbereiding op de US Open overhoop.

"Na alles wat er de afgelopen weken gebeurde, bleef ik positief", aldus Rahm, die zijn overwinning niet had zien aankomen. "Ik vind het moeilijk om uit te leggen wat er net is gebeurd, want ik kan niet eens geloven dat ik de laatste twee putts heb gemaakt."

Nooit eerder lukte het een Spanjaard de US Open te winnen. Rahm won in 2017 op dezelfde golfbaan in Californië zijn eerste toernooi in de PGA Tour.

Zes keer tweede

De Zuid-Afrikaan Oosthuizen, die in 2010 zijn tot nu toe enige majoroverwinning boekte op het British Open, moest voor de zesde keer in zijn carrière genoegen nemen met een tweede plaats op een major. "Het is frustrerend", erkende Oosthuizen. "Het is teleurstellend. Ik speel goed golf, maar ik win er geen major mee."