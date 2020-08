Verstappen wil niet speculeren over gemiste zege: 'Gewoon geluk gehad'

Als Max Verstappen bij de knotsgekke Grote Prijs van Groot-Brittannië geen late pitstop had ingelast om op zachtere banden de snelste rondetijd te kunnen rijden, was hij waarschijnlijk eerste in plaats van tweede geworden.

Wijsheid achteraf, beseft Verstappen, die na afloop dan ook niet wilde mijmeren over hoe het had kunnen zijn. "Nee, want als Bottas geen lekke band had gehad, word ik derde. Dus, we hebben gewoon geluk gehad en een plek gewonnen", zegt hij tegen Ziggo Sport.

Overal lekke banden

Verstappen profiteerde in Groot-Brittannië van een lekke band bij Valtteri Bottas en zag ook de andere Mercedes-coureur, Lewis Hamilton, in de laatste ronde nog lek rijden De zesvoudig wereldkampioen kon hij echter net niet meer inhalen.

De snelste rondetijd reed hij wel en dat leverde hem een bonuspunt op. In die zin was het een geslaagde pitstop. "En dat is ook fijn."