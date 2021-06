Incident bij Pride-optocht Florida was 'tragisch ongeval'

In een verklaring zegt de burgemeester nu dat het incident hem angst aanjoeg en dat hij bang was dat er opzet in het spel was:

Er was aanvankelijk veel onduidelijkheid over de toedracht van het incident. Burgemeester Dean Trantalis van Fort Lauderdale, die het zag gebeuren, sprak onmiddellijk van een "doelgerichte aanval op de lhbtq-gemeenschap", nog voordat de politie kon melden dat alle mogelijkheden nog werden onderzocht.

Volgens de politie van Fort Lauderdale was de bestuurder een 77-jarige man die meedeed aan de optocht. Omdat hij slecht ter been is, mocht hij vooraan in de stoet rijden. Zowel de bestuurder als de twee slachtoffers zouden lid zijn van een mannenkoor voor homo's.

De automobilist die dit weekend inreed op bezoekers van een Pride-optocht in Fort Lauderdale deed dat waarschijnlijk niet met opzet. Dat melden lokale autoriteiten in Florida op basis van de eerste onderzoeksresultaten.

De burgemeester van het nabijgelegen Wilton Manor spreekt van een "tragisch ongeluk". De 77-jarige automobilist is aangehouden, maar er is nog geen aanklacht tegen hem ingediend. Het onderzoek is ook nog niet afgerond, meldt de politie. In ieder geval is duidelijk dat er geen drugs of alcohol in het spel waren.

De Pride-optocht in Fort Lauderdale is onderdeel van de Stonewall Pride Parade, een jaarlijks terugkerend evenement in 'Pride-maand' juni. In die maand worden de Stonewall-rellen van 1969 herdacht, toen lhbti'ers de straat op gingen om te protesteren tegen intimidatie en discriminatie door de politie.