Nieuw-Zeelandse gewichthefster wordt eerste transgenderatleet op Spelen

Gewichthefster Laurel Hubbard is als eerste transgenderatleet ooit geselecteerd voor deelname aan de Olympische Spelen. De 43-jarige komt straks in Tokio uit voor het damesteam van Nieuw-Zeeland.

"Ik ben dankbaar en nederig voor de goedheid en steun die me is geschonken door zo veel Nieuw-Zeelanders", zegt Hubbard in een verklaring. Ze wordt in de superzwaargewichtsklasse (boven de 87 kilo) beschouwd als een van de favorieten.

Discussie

Hubbards deelname in de vrouwencategorie zet de discussie over de transgenderregelgeving van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) op scherp. Zo moeten transvrouwen die als jongen geboren zijn twaalf maanden hormoontherapie hebben gevolgd. Ook mag hun testosteronniveau niet boven de tien nanomol per liter uitkomen.

Critici stellen dat er desondanks sprake blijft van fysiek voordeel. Een Zweedse wetenschapper zei onlangs tegen de NOS dat er geen enkele wetenschappelijke basis is voor de huidige IOC-regels en dat die kunnen leiden tot oneerlijke situaties voor atleten. Het IOC weerspreekt dat.

Tot 2013 kwam Hubbard als gewichthefster uit in de mannencategorie. Na haar geslachtsverandering werd ze succesvol als vrouwelijke atleet. Een aantal van haar tegenstanders heeft daar openlijk kritiek op geuit. Zo noemde de Belgische gewichthefster Anna Vanbellinghen Hubbards deelname oneerlijk voor vrouwen. Ze vergeleek het met "een slechte grap".

'Gevoelige kwestie'

"We erkennen dat genderidentiteit in de sport een zeer gevoelige en complexe kwestie is die een evenwicht vereist tussen mensenrechten en eerlijkheid op het speelveld", zegt hoofd Kereyn Smith van het Nieuw-Zeelandse olympisch comité in een verklaring. "Als het Nieuw-Zeelandse team hebben we een sterke cultuur van inclusiviteit en respect voor iedereen."