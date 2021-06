Japanse toeschouwers welkom bij Olympische Spelen • Scholen in Pakistan heropenen

De GGD opent vandaag in Den Haag op verschillende plekken tijdelijke prikplekken waar mensen een coronavaccinatie kunnen halen. Ook gaat er, mogelijk vanaf komend weekend, een bus rijden waar mensen zich kunnen laten prikken. GGD Haaglanden wil zo de vaccinatiegraad omhoog krijgen. Die is vooral laag in achterstandswijken. Zo heeft in de Schilderswijk en Transvaal minder dan 70 procent van de 60-plussers zich laten vaccineren. Dat is aanzienlijk minder dan in andere wijken.

In de bus en op de tijdelijke locaties krijgen mensen informatie over het vaccin. Voor wie zich meteen wil laten prikken, is het Janssen-vaccin beschikbaar, zo meldt Omroep West.