Ziekenhuisbezetting gedaald tot onder 500 • Japanse toeschouwers welkom bij Spelen

Door de coronapandemie is er meer enthousiasme voor het vak van arts infectieziektebestrijding. Er zijn dit jaar beduidend meer aanmeldingen voor de opleiding dan normaal. Dat is goed nieuws, want de afgelopen jaren was er sprake van onderbezetting en waren er veelal minder dan aanmeldingen dan plekken. Vanwege de toegenomen animo heeft minister Van Ark besloten het aantal opleidingsplaatsen uit te breiden van 15 naar 22.

André Rouvoet, voorzitter GGD GHOR Nederland, is blij: "Tijdens de afgelopen crisis hebben we gemerkt dat de professionele bezetting, niet alleen van artsen, maar ook van verpleegkundigen en andere professionals, niet overal op de gewenste sterkte was. Deze zeven plaatsen zijn daarom meer dan noodzakelijk en wat ons betreft een eerste stap om beter voorbereid te zijn op mogelijk komende crises."

De opleiding tot arts infectieziektebestrijding staat open voor basisartsen.