CBS: 11,3 miljoen tests in ruim 8 maanden • Scholen in Pakistan heropenen

"Ik voel me gezegend en ben heel dankbaar voor dit cadeau." Dat zegt Edsiljohn, een Filipijns bemanningslid van het containerschip Seatrade Blue in de Rotterdamse haven. Edsiljohn is aan boord gevaccineerd tegen corona. Het prikken van de bemanning maakt deel uit van een vaccinatieprogramma, waartoe de redersvereniging KVNR het initiatief heeft genomen. Het is de bedoeling dat in totaal zo'n 50.000 zeevarenden worden ingeënt.

Alle zeevarenden uit binnen- en buitenland die werken op een schip dat vaart onder Nederlandse vlag of dat in Nederlands beheer is, komen in aanmerking. "Dit is uniek in de wereld", zegt Annet Koster, directeur van KVNR tegen regionale omroep Rijnmond.

Vaccinatie op de Seatrade Blue is heel welkom, want de crew mocht tot dusver nergens van boord. Het schip is maanden geleden vanuit Nieuw-Zeeland vertrokken en via Australië, de VS, Frankrijk en België nu in Rotterdam beland. En ook omgekeerd is er angst dat mensen die in havens aan boord komen corona aan boord brengen. "Loodsen, stuwadoors, surveyors, inspecteurs", somt Seatrade Blue-kapitein Gerard Flippo op. "Het contact met hen is niet altijd covid-veilig."