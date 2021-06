CBS: 11,3 miljoen tests in ruim 8 maanden • Hoe zit het met de CoronaCheck-app?

Dat de coronacrisis veel impact heeft gehad op de reguliere zorg was al duidelijk. Nu is door de SKR, de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties, op een rij gezet hoe groot. Uit de cijfers blijkt dat er 11 procent minder complexe kankeroperaties zijn uitgevoerd. In totaal moeten 140.000 operaties nog ingehaald worden.

Ook overleden er meer mensen die na een ongeval in het ziekenhuis terechtkwamen, maar voor wie geen IC-plek beschikbaar was. Normaal gesproken is het sterftecijfer in deze groep 2,4 procent. Nu was dat 2,9 procent. Dat komt neer op zo'n 400 patiënten die mogelijk niet zouden zijn overleden als de IC's niet vol hadden gelegen met coronapatiënten.

Lees het hele verhaal hieronder:

Impact coronacrisis groot op kanker- en hartpatiënten en slachtoffers ongevallen