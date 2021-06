CBS: 1 op 3 Nederlanders liet zich testen • Brazilië herdenkt coronadoden

Ongeveer 1 op de 3 Nederlanders heeft zich tussen 1 augustus en half april ten minste een keer op corona laten testen bij de GGD, meldt het CBS. In totaal namen GGD-medewerkers 11,3 miljoen coronatests af bij 6,7 miljoen mensen. De meeste mensen (60 procent) lieten zich één keer testen, een kwart (24,5 procent) twee keer en bijna 16 procent ging drie keer of vaker langs de teststraat.

Volgens het CBS, dat zich baseert op GGD-data, lieten mensen tussen de 12 en 25 jaar zich vaker testen dan 65-plussers. Verder lieten werknemers zich ongeveer twee keer vaker zien in de teststraat dan mensen met een bijstandsuitkering en gepensioneerden. Onder mensen met een baan in het onderwijs was het testpercentage met 63 procent het hoogst.

Het CBS benadrukt dat de GGD-cijfers geen volledig beeld geven van de hoeveelheid afgenomen coronatests, omdat mensen zich bijvoorbeeld ook kunnen laten testen bij commerciële teststraten, in het ziekenhuis of het verpleeghuis. Het is volgens het CBS niet bekend hoeveel tests er buiten de GGD zijn afgenomen.