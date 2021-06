Twaalf doden bij noodweer in VS, busje met kinderen verongelukt

In de Amerikaanse staat Alabama zijn afgelopen weekend zeker twaalf mensen omgekomen bij noodweer. Amerikaanse media melden dat negen kinderen en een volwassene zijn omgekomen door een busongeluk, waarschijnlijk als gevolg van de hevige regen en aquaplaning. Ook kwamen twee mensen om het leven toen een boom omwaaide op een huis.

Sinds zaterdag veroorzaakte 'storm Claudette' overstromingen en windstoten, waardoor in een aantal zuidwestelijke staten tientallen huizen werden verwoest. Op sommige plekken werd dertig centimeter regen gemeten. Maar de windsnelheden van het lagedrukgebied zijn te laag om volgens Nederlandse begrippen van een storm te spreken.

Busje met kinderen

Het dodelijke ongeluk met het busje vol kinderen gebeurde iets ten zuiden van Montgomery, de hoofdstad van Alabama. Volgens persbureau AP waren er waarschijnlijk minstens vier voertuigen bij betrokken. Lokale autoriteiten zoeken de oorzaak van het ongeluk bij aquaplaning door het noodweer.

De bus kwam in botsing met een SUV en vloog vervolgens in brand. Acht inzittenden van 4 tot 17 jaar oud hebben het ongeluk niet overleefd. De leidinggevende kon levend uit de brandende bus worden gehaald door omstanders. Zij ligt in het ziekenhuis, haar toestand is stabiel.

'Ergste tragedie'

In de SUV zaten een 29-jarige man met zijn 9 maanden oude dochter, die ook allebei om het leven zijn gekomen. Meerdere mensen die betrokken waren bij het ongeluk raakten gewond.

De bus met kinderen was volgens Amerikaanse media van een jeugdranch voor misbruikte en verwaarloosde kinderen. "Dit is de ergste tragedie van mijn leven", zegt de directeur van de ranch tegen persbureau AP.

Westwaarts

In de stad Tuscaloosa gebeurde het dodelijke ongeluk met de omgewaaide boom. Een 24-jarige man met een 3-jarige zoon kwamen om het leven toen de ontwortelde boom op hun huis terechtkwam.

Claudette haalt momenteel windsnelheden van bijna 50 kilometer per uur. Maar de verwachting is dat het lagedrukgebied deze nacht weer in kracht toeneemt. Het trekt dan westwaarts over de staat North Carolina in de richting van de Atlantische Oceaan.