Turken met schaamrood op de kaken: 'Hebben volk in verlegenheid gebracht'

Bondscoach Senol Günes - ProShots

Geen plan. Geen passie. Geen punten. Voor Turkije zit het Europees kampioenschap voetbal er alweer op. En de kritieken zijn vernietigend voor het elftal dat met de bedenkelijke eer aan de haal gaat om als eerste te worden uitgeschakeld. "Onacceptabel", brieste bondscoach Senol Günes na de roemloze aftocht en 3-1 nederlaag in het laatste groepsduel tegen Zwitserland. "Hier ben ik verantwoordelijk voor. Maar ik denk op dit moment niet aan ontslag."

Eindstand Groep A - NOS

Günes (69) is de bondscoach die Turkije in 2002 naar de derde plaats op het WK leidde. Die op zijn oude dag terugkeerde bij de nationale ploeg om het voetbal met nieuwe voetballers weer op de kaart te zetten. Dat ondervond het Nederlands elftal in maart, toen het met 4-2 werd verslagen in de WK-kwalificatie. Hoge verwachtingen De held van die avond was Burak Yilmaz, met drie goals. De ervaren spits speelde nu geen enkele rol van betekenis, ook hij verwachtte veel meer van het toernooi. "We hebben het volk in verlegenheid gebracht. Onze excuses aan ons hele land." Bekijk hieronder de samenvatting van Zwitserland-Turkije:

Bekijk de samenvatting van Zwitserland - Turkije (3-1) - NOS

Günes zag het EK door een combinatie van factoren faliekant mislukken. Spelers gaven niet thuis, maar ook de druk van buitenaf deed zijn jonge ploeg niet goed. "Dit team vormt de komende tien jaar het gezicht van het Turkse voetbal", meent de bondscoach, die de afgang ziet als een leermoment. "Deze ploeg is sterk genoeg om hier overheen te komen. Ik heb vertrouwen in hun talent." Talent is er genoeg, op papier. Veel spelers zijn al actief voor grote clubs in Europa, zoals Merih Demiral van Juventus. De ziellozen "Als de verwachtingen hoog zijn, is de teleurstelling groter. We zullen op meer toernooien actief zijn en laten zien dat we uit het goede hout gesneden zijn", zegt de verdediger, die het onheil inluidde met een eigen goal tegen Italië. "We krijgen nog genoeg kansen om het goed te maken."

Merih Demiral - ProShots