Federaal parket bevestigt dat gevonden lichaam van Belgische militair Conings is

Het federaal parket in België heeft bevestigd dat het lichaam dat vandaag is gevonden, van de voortvluchtige militair Jürgen Conings is. Momenteel vindt er in het Nationaal Park Hoge Kempen nog volop onderzoek plaats.

"De waarschijnlijke doodsoorzaak, volgens de eerste onderzoeksresultaten, zou zelfdoding zijn", zegt het parket. Vannacht en morgenochtend wordt het lichaam van de voormalige militair onderzocht door forensisch experts. Onduidelijk is hoe lang Conings in de bossen heeft gelegen.

Eerder vandaag maakte de burgemeester van Maaseik, Johan Tollenaere, bekend dat hij het lichaam van Conings had gevonden in de bossen van het Nationaal Park. Hij trof het naar eigen zeggen aan bij het mountainbiken in het park met een groep vrienden.

"Ik kwam ergens op een stuk waar weinig mensen komen en ik rook onmiddellijk een sterke lijkgeur. Toen dacht ik inderdaad onmiddellijk aan Conings", licht Tollenaere toe. Hij vertrok vanmorgen met een groep vrienden voor een tocht en rook het lichaam op een pad waar alleen mountainbikers komen. Hij zei de geur te hebben herkend omdat hij ooit bij graafwerkzaamheden op een kerkhof aanwezig was.

"Ik heb de coördinaten aan de politiediensten doorgegeven, die hebben op enkele meters afstand het lijk gevonden". De burgemeester zei het lichaam niet zelf te hebben gezien. Hij besloot niet dichterbij te komen omdat hij aan de geur kon ruiken dat het lichaam vermoedelijk in een verre staat van ontbinding was. Ook om het sporenonderzoek niet in de weg te zitten, besloot hij de politie direct in te schakelen. Tollenaere zei dat hij geregeld in het gebied fietst.

Jager: ik wist meteen dat hij het was

Ook de 46-jarige jager Leonard Houben zegt dat hij het lichaam van Conings vanmorgen in het park aantrof. Hij zei - net als Tollenaere - het levenloze lichaam geroken te hebben en stelt dat hij er als eerste bij was. "Ik wist niet dat hij het was", zegt Houben, verwijzend naar Conings. "Ik dacht dat het een stuk wild was." De autoriteiten hebben nog niet gezegd wie het lichaam heeft gevonden.

De militair stal afgelopen mei wapens uit een depot van Defensie. Hij had extreemrechtse sympathieën en werd verdacht van een aantal bedreigingen. Hij werkte sinds 1992 bij de Belgische defensie.