Voetbalpodcast #160: 'Malen maakt hattrick tegen Noord-Macedonië'

Dankzij een nieuw briefje van Dwight Lodeweges, dat gefilmd werd door een NOS-camera, is duidelijk dat Donyell Malen en Ryan Gravenberch gaan spelen ten koste van Wout Weghorst en Marten de Roon.

Er staat tegen Noord-Macedonië niets op het spel, maar tijdens een EK voetbal is er rondom Oranje altijd genoeg te bespreken. In de NOS Voetbalpodcast kijkt presentator Arno Vermeulen samen met verslaggever Jeroen Stekelenburg en commentatoren Jan Roelfs en Jeroen Grueter vooruit.

"Het is niet dat wij door een hek staan te filmen ofzo, het was tijdens een openbaar moment. Als je het niet laat zien, doe je als journalist je werk niet goed."

Dankzij dat beeld is de opstelling van het Nederlands elftal dus geen verrassing meer. "Ik had geen twijfel om het briefje te laten zien", vertelt Oranje-volger Stekelenburg.

Oranje is maandag (aftrap 18.00 uur, live op NPO 1, NPO Radio 1 en in de NOS-app) al zeker van groepswinst. "Het enige wat de avond leuk zou kunnen maken, is een voetbalshow. Een duidelijke klik tussen Memphis Depay en Malen bijvoorbeeld", stelt Stekelenburg.

"Ik denk dat Malen een hattrick maakt", voorspelt Grueter. Collega-commentator Roelfs hecht weinig waarde aan het laatste groepsduel. "Op naar de achtste finales, dat is het verhaal."