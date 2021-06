Nederlandse atletiekploeg loopt promotie naar Superliga weer mis

De Nederlandse atletiekploeg is er bij de EK voor landenteams in het Roemeense Cluj niet in geslaagd om te promoveren naar de Superliga, de hoogste divisie.

Nederland, dat in 2017 naar de eerste divisie degradeerde, ging zaterdag na 21 van de 40 onderdelen nog fier aan kop, in de wetenschap dat de nummers één en twee zouden promoveren. Maar zondag zakte de Oranjedelegatie naar de derde plaats, achter Tsjechië en Wit-Rusland.

Alleen Foppen wint

Nederland deed met bijna vijftig atleten mee aan het EK, maar niet met de sterkste formatie. Zo ontbraken - een paar weken voor de Olympische Spelen - grote namen als Dafne Schippers, Nadine Visser en Sifan Hassan.

Zaterdag waren er desondanks vijf overwinningen: Femke Bol (400 meter in een Nederlands record), Irene van der Reijken (steeplechase), Jochem Dobber (400 meter) en de estafetteploegen van de vrouwen en de mannen op de 4x100 meter.

Maar op zondag wist alleen Mike Foppen een individuele zege te boeken: hij won de 3.000 meter in 7.57,43.