Italië klopt ook Wales, dat zich eveneens plaatst voor achtste finales EK

Italië gaat met drie overwinningen in de groepsfase door naar de achtste finales van het EK. De Italianen waren in Rome ook te sterk voor Wales, dat zich desondanks als nummer twee in groep A verzekerde van een plaats bij de laatste zestien.

Italië was na twee overwinningen al zeker van de volgende ronde en bondscoach Roberto Mancini voerde daarom maar liefst acht wijzigingen door in zijn basisopstelling. Het hinderde de Azzurri amper. De ploeg die nu al 30 wedstrijden op rij ongeslagen is, domineerde de wedstrijd tegen Wales volledig.

Kort voor rust viel uit een vrije trap de verdiende 1-0. Matteo Pessina verlengde de kort genomen voorzet van Marco Verratti en zette de Italianen op voorsprong. Daarvoor hadden Emerson Palmieri, Federico Chiesa en Andrea Belotti al kansen laten liggen.

In de tweede helft kwam Wales goed weg toen een verre vrije trap van Federico Bernardeschi op de paal belandde. Wales kreeg het nog lastiger toen Ethan Ampadu rood kreeg, nadat hij vol op de enkel van Bernardeschi was gaan staan.

Grote kans Bale

De wedstrijd kabbelde voort richting het einde, toen Wales een kwartier voor tijd opeens een grote kans op de gelijkmaker kreeg. Na een vrije trap belandde de bal in het strafschopgebied bij Gareth Bale, maar zijn schot vloog over het doel van doelman Gianluigi Donnarumma.

De meeste ogen in Wales waren toen al gericht op de score in Bakoe, waar Zwitserland hard probeerde het doelsaldo in zijn voordeel om te buigen. Dat lukte niet, waardoor de Welshmen zich net als Italië kunnen opmaken voor de volgende ronde.