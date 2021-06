Pandev zwaait na duel met Oranje af als voetballer: 'Het is mooi geweest'

De 37-jarige Pandev, die kampte met een lichte enkelblessure, maar op tijd fit is voor de wedstrijd van maandag, speelde 120 interlands waarin hij 38 keer scoorde. Hij debuteerde in 2001 in de nationale ploeg.

Met Inter werd Pandev onder meer tweemaal kampioen, won hij de Champions League en de wereldbeker voor clubteams. Ook won hij daar twee keer de beker. Diezelfde prijs pakte hij ook met Lazio en Napoli.

"Een mooier afscheid kan ik me niet wensen", zei hij over zijn aanstaande pensioen. "Het zal best emotioneel worden. Maar het is nu tijd voor een nieuwe generatie spelers. Ik heb alle vertrouwen in ze. Veel jongens spelen in het buitenland bij mooie clubs. Dat is een goed teken."