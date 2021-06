Zwitserland grijpt strohalm; Oranje kan gevreesde tegenstander nog steeds treffen

Het Nederlands elftal weet nog niet of het in de achtste finales van het Europees kampioenschap de vooraf gevreesde tegenstander uit groep F (Frankrijk, Duitsland of Portugal) gaat ontlopen.

Oranje treft volgende week zondag de beste nummer drie uit groep D, E of F, maar zou er bij een gelijkspel in groep A bij Zwitserland-Turkije zeker van zijn geweest dat de opponent in ieder geval niet uit groep F zou komen.

In de wachtkamer

Zwitserland won in Bakoe met 3-1 van Turkije, maar weet pas op woensdagavond of het tot de beste vier nummers drie behoort die zich ook voor voor de laatste zestien kwalificeren.