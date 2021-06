Opsporing vermiste kinderen in gevaar? Motie om einde Amber Alert te voorkomen

Per 22 juli 2021 stopt de samenwerking van de politie met Amber Alert. De politie zal noodoproepen over vermiste kinderen voortaan integreren in Burgernet, een samenwerking tussen gemeenten, burgers en politie. Maar Tweede Kamerleden maken zich zorgen over de effectiviteit van het nieuwe systeem en werken aan een motie voor het behoud van Amber Alert.

Bijna veertien jaar maakte de politie gebruik van Amber Alert om vermiste kinderen op te sporen. En met succes. Gemiddeld gaan elk jaar landelijk twee meldingen uit, per regio gaat het om twintig waarschuwingen. 94% van de kinderen wordt opgespoord.

De kracht van AMBER Alert is het grote bereik van het publiek. Volgens oprichter Frank Hoen bereikt Amber Alert razendsnel 12 miljoen mensen van boven de achttien jaar. Hoen: "Inmiddels zijn de partners van Amber Alert alle grote organisaties in Nederland. Van de Jumbo, Albert Heijn tot tankstations en pinautomaten."

Politie: Burgernet 'duidelijker en efficiënter'

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken worden Amber Alerts via reclameschermen, snelwegborden, websites, SMS, apps, e-mail, radio en TV verstuurd. Ook via Facebook ontvangen gebruikers een vermelding van een vermissing.

Maar volgens de politie is het duidelijker en efficiënter om alle waarschuwingen en oproepen onder een noemer aan te bieden in Burgernet. "We hebben drie miljoen mensen die de app hebben gedownload," vertelt Izanne de Wit, coördinator Landelijk Bureau Vermiste Personen. "Als we echt een kind hebben waar we alarm voor slaan, dan wordt het enorm gedeeld door bijvoorbeeld wijkagenten die op social media zitten en in buurtapps. Dan gaat het zich vanzelf verspreiden."

Motie voor behoud Amber Alert

Eerdmans maakt zich zorgen dat een belangrijke melding als een kindvermissing nou juist verzand in dat systeem en dat je kinderen gaat missen die je wil opsporen. "Wij vinden het heel onverstandig dat je een bewezen succesformule gaat inruilen voor een wellicht lokale succesformule maar nationaal onbekend fenomeen als Burgernet", zegt Eerdmans. "We snappen niet waarom je zoiets succesvols overboord gooit. Amber Alert gaat naar miljoenen Nederlanders. Burgernet is veel kleiner."

Eerdmans dient aanstaande donderdag een motie in voor het behoud van Amber Alert. Hij verwacht een brede steun van zowel van rechtse als linkse partijen.

"Opsporing is een publieke taak," zegt Van Nispen (SP). "Ik kan me voorstellen dat dat de politie dat zelf wil doen maar we hebben iets heel moois opgebouwd met Amber Alert. Dat is uit mensen zelf ontstaan, heeft een goede naamsbekendheid met een goed internationale samenwerking en met goede resultaten. Ik ben heel erg bezorgd ben dat hier zomaar ineens een streep doorheen wordt gezet."

De stemming is op 29 juni.