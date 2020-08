Anky van Grunsven: twee zielen, één gedachte met het paard

Anky van Grunsven - ANP/NOS

Het schijnt dat de tweede generatie Van Grunsven er al aan komt. Maar hoe talentvol de 13-jarige Ava Eden getuige haar nationale titel bij het springen voor pony's ook is, het zal een hels karwei worden om in de voetsporen te treden van haar moeder: Anky van Grunsven. Waar dressuur van oudsher leek voorbehouden aan een select publiek, is Van Grunsven erin geslaagd die discipline een brede bekendheid te geven in de sportwereld en onder het televisiepubliek. De 8ste plaats in de verkiezing van de 15 beste Nederlandse olympiërs mag daarvan het bewijs heten.

Van Grunsven staat op eenzame hoogte. Niet alleen in haar eigen discipline - ze werd in 2001 door de Nederlandse paardensportbond uitgeroepen tot 'Ruiter van de Eeuw' - maar ook daarbuiten, met negen medailles op de Olympische Zomerspelen, iets dat geen enkele landgenoot haar kan nazeggen. Qua omvang en grandeur stelt Van Grunsven met haar erelijst alle andere sporters in de top-15 vrijwel in de schaduw. Op drie opeenvolgende Spelen was ze de beste in de individuele dressuurwedstrijd; Sydney 2000, Athene 2004 en Peking 2008. Ze werd wereldkampioen in 1994 en 2006, won negen wereldbekerfinales, drie EK-titels en verbeterde wereldrecords. En hadden we al verteld dat de amazone ridder in de Orde van Oranje-Nassau én in de Orde van de Nederlandse Leeuw is?

Die prijzen- en lintjesregen is het resultaat van kei- en keihard werken. "Ik denk dat ik in mijn tijd het hardst werkte van iedereen", zei Van Grunsven daar onlangs over tegenover dagblad De Limburger. Alles draait om paarden 's Morgens in alle vroegte voeren, daarna acht paarden trainen en lesgeven tot tien uur 's avonds: Van Grunsven stond op met paarden en ging ermee naar bed. Ondanks al die uren die ze beroepsmatig in haar sport heeft gestoken, is paardrijden voor Van Grunsven, naar eigen zeggen, nog altijd een hobby. De passie voor paarden is bij de inmiddels 52-jarige amazone nog lang niet vervlogen.