'Veelbelovende zege' maakt Verstappen euforisch: 'Geeft veel voldoening'

Max Verstappen - Reuters

Twee keer gaf Max Verstappen de leiding uit handen in de Grand Prix van Frankrijk en toch stond hij met de grootste glimlach van allemaal op het podium. Na een enerverende slotfase, waarin Verstappen jacht maakte op zijn grote rivaal Lewis Hamilton en hem in de voorlaatste ronde voorbij ging, zegevierde de Nederlander voor de derde keer dit seizoen. Hij bracht Mercedes een nieuwe tik toe. Zo dominant als de renstal van teambaas Toto Wolff de afgelopen zeven jaar was, zoveel moeite kost het Mercedes dit jaar de Red Bull-bolide van Verstappen voor te blijven. Mercedes-baan "Dit is heel veelbelovend voor de rest van het seizoen", zei Verstappen op de persconferentie. "We waren erg competitief op een baan waar Mercedes traditioneel ijzersterk is. Ik heb diverse mooie races gewonnen, zoals in Oostenrijk (in 2019, red.), nadat de start verkeerd was gegaan. Maar dit is ook een hele mooie, het geeft veel voldoening." Verstappen liep met zijn zege verder uit in de WK-stand. Zijn voorsprong op Hamilton is van vier naar twaalf punten gegroeid.

De ontwikkeling in de WK-stand met Verstappen en Hamilton - NOS

Daar zag het na twee bochten op Circuit Paul Ricard nog niet naar uit. Verstappen startte weliswaar van poleposition, maar schoot in de eerste bochtencombinatie rechtdoor en moest de eerste plaats afstaan aan Hamilton. "Ik dacht dat ik goed zat, remde niet te laat, maar de achterkant gleed weg. Ik baalde enorm, maar moest het hoofd koel houden en dat lukte uiteindelijk. Het was glad door de regenbui en het waaide flink, dat was denk ik de oorzaak", zei Verstappen over de openingsronde. "Het was een zeer moeilijke beginfase. De banden sleten sowieso snel. Je glijdt alle kanten op en dat is funest voor de banden."

Quote Oostenrijk zal lastig worden, het wordt hard werken om de Red Bulls daar te verslaan. Lewis Hamilton

Verstappen dook daarna eerder dan Hamilton naar binnen voor nieuwe banden. Met die strategie heroverde hij de leiding, want toen Hamilton een pitstop had gemaakt kwam hij achter Verstappen terug op de baan. Een scenario waar Verstappen zelf ook geen rekening mee had gehouden. Niet de bedoeling "Ik was verrast dat ik Hamilton na de pitstop kon aanvallen. De eerste ronde op nieuwe banden was heel erg goed omdat ik plotseling heel veel grip had. Het was niet eens de bedoeling hem strategisch voorbij te schieten." Verstappen werd direct op de hielen gezeten door Hamilton en zei over de boordradio dat hij niet de hele race kon blijven verdedigen. "Daarom hebben we alsnog de tweestopper gekozen", verklaart Verstappen zijn tweede pitstop waarmee hij de leiding opnieuw verloor.

Verstappen voor Hamilton - Reuters

Mercedes hield het wel bij één stop. Verstappen moest daardoor hopen dat hij snel kon blijven op zijn relatief nieuwe banden en dat de wat oudere Mercedes-banden het tempo van Hamilton en Bottas zouden drukken. "Dat heeft gewerkt, maar het hing erom. Achttien seconden winnen in negentien rondjes, dat is krap. En ik kon ook niet met het team communiceren. Goddank kon ik hen wel horen, maar het was eenrichtingsverkeer." "De beslissende inhaalmanoeuvre (in de voorlaatste ronde, red.) op Lewis was vrij makkelijk. Ik kon zien dat hij bijna geen banden meer over had." Hamilton: 'Ben niet enorm teleurgesteld' Hamilton kon zich eenvoudig neerleggen bij de nederlaag. "Ik ben niet enorm teleurgesteld. Ik heb geen fouten gemaakt en het optimale uit de auto gehaald. Als we een tweestopper hadden gedaan, hadden we misschien kunnen winnen."

De topvijf in de WK-stand - NOS