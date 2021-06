Roosen verrast op VAM-berg en pakt Nederlandse titel op de weg

Titelhouder Mathieu van der Poel, die na afloop toegaf geen beste dag te hebben, was eerder in de koers afgestapt. Ook Tom Dumoulin, die zich voorbereidt op de olympische tijdrit van Tokio, maakte de wedstrijd niet af.

Timo Roosen heeft op de VAM-berg in Drenthe het Nederlands kampioenschap wielrennen op de weg gewonnen. Na een slopende koers van 183 kilometer, waarin van alles gebeurde, reed de Jumbo-Visma-renner op twee kilometer van de finish weg uit een kopgroep van zeven en kwam hij solo over de finish.

Spektakel vanaf de start

De koers over 25 rondes van 7,3 kilometer in Wijster ontpopte zich als een spektakelstuk waarin vanaf de start van alles gebeurde. Al vroeg in de koers ging titelverdediger Mathieu van der Poel in de aanval. Was het een plaagstootje om de benen te testen of overmoed? In ieder geval werd de groep van Van der Poel al snel weer gegrepen.

Er ontstond een nieuwe kopgroep van zeventien renners, met Van der Poel in een achtervolgende groep. Na een voortdurende strijd tussen Van der Poel en de Jumbo-Visma-ploeg kneep de grote favoriet vijftig kilometer voor het einde in de remmen. Een andere grote naam, Tom Dumoulin, was al eerder in de koers afgestapt.