Al een jaar roerige tijden bij het CDA, en het einde lijkt nog niet in zicht

Het gaat al een jaar niet denderend bij het CDA en het einde lijkt ook nog niet in zicht. Er is geharrewar over de poppetjes en over de koers. De huidige toestand vindt zijn oorsprong in de leiderschapsverkiezing van vorige zomer.

Hugo de Jonge wint die verkiezing nipt van Pieter Omtzigt. Het populaire Kamerlid doet tot verrassing van velen mee en gooit hoge ogen. Zulke hoge ogen (het scheelt iets meer dan 1 procentpunt) dat hij de troosttitel running mate krijgt toebedeeld. Wopke Hoekstra, vooraf voor velen de gedoodverfde partijleider, bedankt voordat de strijd is begonnen al voor de eer.

Dank voor uw stem...

Op de verkiezing van De Jonge rust vanaf het begin geen zegen. Hij wint maar net en over de uitslag ontstaat rumoer. CDA-leden klagen dat hun digitale stem niet goed is meegeteld. Zo stelt de vrouw van verliezer Omtzigt dat ze op haar man dacht te stemmen, maar op haar scherm leest "Dank voor uw stem op Hugo de Jonge".

De kwestie wordt onder de loep genomen en het verkiezingsresultaat blijft staan. Maar in de maanden daarop komt De Jonge onder vuur te liggen. Openlijk wordt betwijfeld of hij het wel aankan - zeker in combinatie met zijn zware taak als coronaminister - en in de peilingen gaat het niet goed. Of in de woorden van een anonieme CDA'er in De Telegraaf: "We gaan op het ravijn af."

Dat gebeurt niet met Hugo de Jonge achter het stuur, want die stopt als partijleider een paar dagen na het vernietigende Telegraaf-artikel. De Jonge geeft als reden dat hij "vol moet gaan" voor zijn ministerschap omdat de coronacrisis niet luwt. Snel daarna wordt duidelijk dat Hoekstra toch het leiderschap op zich neemt (en dus niet running mate Omtzigt).

Voor de camera zegt Omtzigt dat hij Hoekstra van harte steunt, maar in een document dat ruim een week geleden uitlekt, schrijft het Kamerlid zich op "onheuse wijze" gepasseerd te voelen door de partijtop. "Er is duidelijk een vooropgezet plan en ik pas er niet in." Volgens Omtzigt was hem het leiderschap beloofd bij een vertrek van De Jonge, maar de partijtop ontkent dat.

Omtzigt zegt dat hij achter Hoekstra staat: