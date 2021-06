Burgemeester vond Conings samen met fietsvrienden; moment stilte op Koekamp

De politie zet het gebied af waar Conings werd gevonden - AFP

In binnen- en buitenland wordt gereageerd op de vondst van het lichaam van de Belgische militair Jürgen Conings. De Vlaamse viroloog Marc van Ranst, die door Conings werd bedreigd en om die reden ondergedoken zit, sprak op Twitter zijn medeleven uit met de nabestaanden. "Mijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden en kinderen van Jürgen Conings", schrijft Van Ranst. "Voor hen is dit bijzonder droevig nieuws, want zij verliezen een vader, een familielid of een vriend." Tegen Belgische media zegt hij dat hij tegelijkertijd ook opgelucht is.

Bij een protest op de Koekamp in Den Haag werd kort stilgestaan bij het overlijden van Conings. Michel Reijinga, organisator van de 'koffiedrinken'-demonstraties, vroeg het publiek om een moment stilte. "Enkele minuten geleden kwam het bericht binnen, dat onze Belgische strijder Jürgen Conings gevonden is. En daarom vraag ik even één minuutje stilte voor Jürgen Conings". De toehoorders waren uiteindelijk iets langer dan een halve minuut stil. Ze waren op de Koekamp bijeen ter herinnering aan een uit de hand gelopen antilockdownprotest, door hen "de slag om het Malieveld" genoemd. Op sociale media verschijnen reacties van mensen die twijfelen aan de toedracht van Conings' overlijden. Zij vinden het verdacht dat uitgerekend de burgemeester van Maaseik, Johan Tollenaere, het lichaam bij het mountainbiken aantrof in Nationaal Park Hoge Kempen, nadat een zoektocht van 34 dagen niets had opgeleverd. 'Ik dacht onmiddellijk aan Conings' "Ik kwam ergens op een stuk waar weinig mensen komen en ik rook onmiddellijk een sterke lijkgeur. Toen dacht ik inderdaad onmiddellijk aan Conings", licht Tollenaere toe. Hij vertrok vanmorgen met een groep vrienden voor een fietstocht in het park en rook het lichaam op een pad waar alleen mountainbikers komen. Hij zei de geur te hebben herkend omdat hij ooit bij graafwerkzaamheden op een kerkhof aanwezig was. Kijk hier het interview met de burgemeester, vlakbij de plek waar het lichaam lag:

'Ik rook een duidelijke lijkgeur en dacht: dat kan wel eens Jurgen Conings zijn' - NOS

"Ik heb de coördinaten aan de politiediensten doorgegeven, die hebben op enkele meters afstand het lijk gevonden". De burgemeester zei het lichaam niet zelf te hebben gezien. Hij besloot niet dichterbij te komen omdat hij aan de geur kon ruiken dat het lichaam vermoedelijk in een verre staat van ontbinding was. Ook om het sporenonderzoek niet in de weg te zitten, besloot hij de politie direct in te schakelen. Tollenaere zei dat hij geregeld in het gebied fietst. Hij zei te beseffen dat het "zeer bizar" is en zelfs "ongeloofwaardig" dat hij als burgemeester het lichaam heeft gevonden. "Een van mijn vrienden heeft de rit uitgezet. Hoe het kan dat wij bij het lijk zijn uitgekomen en gespecialiseerde diensten niet, is mij een raadsel." Sinds mei werd met man en macht in dezelfde omgeving naar Conings gezocht. Mogelijk heeft het warme weer van de afgelopen week ervoor gezorgd dat het lichaam sneller is gaan ontbinden en is gaan ruiken, zei Tollenaere. "De impact was heel groot", zei Tollenaere over de zoektocht naar Conings. Hij noemde het een "persoonlijk drama" maar zei tegelijkertijd opgelucht te zijn dat de klopjacht nu stopt en "mensen geen bescherming meer nodig hebben." Volgens de Vlaamse omroep VRT lag er een wapen bij het lichaam en heeft de oud-militair zichzelf om het leven gebracht. Onduidelijk is wanneer dat is gebeurd. De militair stal afgelopen mei wapens uit een depot van Defensie. Hij had extreemrechtse sympathieën en werd verdacht van een aantal bedreigingen. Hij werkte sinds 1992 bij de Belgische defensie.