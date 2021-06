Te druk in bossen rond Leersum, Staatsbosbeheer plaatst dranghekken

Ondanks een oproep van de gemeente Utrechtse Heuvelrug om niet naar Leersum te komen, is het daar na het noodweer van vrijdag druk. Staatsbosbeheer zet het bosgebied bij Leersum af met dranghekken.

Het noodweer leidde tot grote schade in Leersum en het omliggende bosgebied. Zeker zes huizen zijn onbewoonbaar verklaard en duizenden bomen werden verwoest. Volgens Staatsbosbeheer is vooral een gebied zo'n drie bij vijf kilometer zwaar getroffen. "Op sommige plekken liggen complete bospercelen plat."

Het gebied werd meteen afgesloten voor publiek, maar er komen toch mensen naartoe, meldt RTV Utrecht. "Mensen komen toch naar het gebied toe voor een wandeling of een rondje fietsen", zegt een woordvoerder van Staatsbosbeheer. "De rood-witte linten hangen er niet zomaar, maar ze zijn kennelijk niet voldoende."

'Tijd van waarschuwen is voorbij'

Bij ongeveer veertig in- en uitgangen zijn daarom dranghekken neergezet, zodat de toegang niet meer mogelijk is. "Verder komen er op de hekken borden met verboden toegang te hangen. Op basis van die borden kunnen boetes worden uitgedeeld." Volgens de woordvoerder zijn de eerste boetes inmiddels gegeven. "De tijd van waarschuwen is nu echt voorbij."

Volgens Staatsbosbeheer is de situatie in de bossen nu levensgevaarlijk. "Er hangen veel takken en boomkruinen los en veel bomen zijn instabiel", zegt de woordvoerder. "We sluiten de gebieden niet af om mensen te pesten, het is er nu echt gevaarlijk."

Volgens de woordvoerder worden de afsluitingen opgeheven zodra de bospercelen weer veilig zijn gemaakt. "De focus ligt nu op het veiligstellen van de hoofdroutes, maar sommige delen hebben zoveel schade opgelopen dat het mogelijk maanden kan duren voordat die weer open kunnen."