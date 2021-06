Márquez kan het nog steeds en boekt eerste MotoGP-zege sinds eind 2019

De 28-jarige Márquez reeg tot anderhalf jaar geleden de zeges aaneen en won zes wereldtitels in de koningsklasse. Maar een valpartij bij de Grote Prijs van Spanje, in juli vorig jaar, gooide roet in het eten.

Márquez vertrok vanaf de vijfde plaats, maar nam na twee ronden al de leiding over van zijn landgenoot Aleix Espargaró. De enige die Márquez kon volgen was Miguel Oliveira, maar de KTM van de Portugees miste het vermogen voor een aanval.

Márquez brak bij de eerste race van het seizoen zijn rechterbovenarm nadat hij in de grindbak terecht was gekomen. Een tweede operatie bleek noodzakelijk toen hij de plaat die in zijn arm was gezet, forceerde bij het openen van een raam.

Hij moest maandenlang revalideren en zag hoe zijn landgenoot Joan Mir (Suzuki) hem onttroonde als wereldkampioen.