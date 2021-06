Verstappen verloor leiding bij start, maar is Hamilton na pitstop weer voorbij

Ook na veertien ronden gaat Lewis Hamilton nog aan de leiding in de Grand Prix van Frankrijk, de race die hij in 2018 en 2019 wist te winnen. Doet de Brit dat ook vandaag, dan neemt hij de leiding in de WK-stand over van Verstappen.

De Red Bull-coureur volgt op 2,2 seconden van Hamilton, Bottas geeft op zijn beurt 2,5 seconden toe op Verstappen.

Sergio Pérez (P4) is wel wat dichter bij Bottas gekomen. Was het gat eerder nog zo'n zeven seconden, is dat nu nog maar 3,3 seconden.