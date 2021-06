Verstappen breidt leiding in WK-stand uit met zege in Frankrijk

"We moesten er hard voor werken", slaat Verstappen in zijn eerste reactie de spijker op de kop. "De hele race hebben we ervoor gevochten, ik denk dat het de rest van het seizoen net zo zal gaan."

Verstappen vertrok van pole, maar was de leiding in de wedstrijd binnen de kortste keren kwijt. Tussen de eerste en tweede bocht schoot hij rechtdoor, Hamilton profiteerde direct. "Ik verloor de achterkant van de, probeerde nog te corrigeren, maar het ging niet."

De hele race had de Red Bull-coureur problemen de auto onder controle te houden. "We hadden moeite een goede balans te vinden. Dat lukte de ene ronde goed, daarna ging het weer alle kanten op.