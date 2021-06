De Boer licht tipje van de sluier op: 'Ik zal twee wissels toepassen'

"Ik zal twee wissels toepassen. Daar mogen jullie over brainstormen. Meer zeg ik niet", zo verklapte bondscoach Frank de Boer alvast iets over zijn opstelling tegen Noord-Macedonië.

Maandag om 18.00 uur staat het laatste pouleduel van Oranje op het programma. De groepswinst is al binnen, dus de druk is wel van de ketel.

Voortborduren

Toch wil De Boer tegen de Noord-Macedoniërs voortborduren op de gewonnen wedstrijden tegen Oekraïne en Oostenrijk. "Ik wil de dingen zien waar we goed in zijn en waar we aan hebben gewerkt. Daar past zo'n wedstrijd goed bij."

Mede daarom sleutelt De Boer niet al te veel aan zijn formatie, ook met het oog op de relatief lange voorbereiding op de achtste finale van volgende week zondag in Boedapest.