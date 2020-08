Brand flat Vlissingen niet aangestoken, politie sluit onderzoek

Er zijn geen aanwijzingen dat de dodelijke brand in een flat in Vlissingen is aangestoken. Dat concludeert de politie na onderzoek. Bij het incident kwam donderdagavond een 64-jarige bewoner om het leven en raakten meerdere mensen lichtgewond.

De brand in de woning werd rond 20.50 uur gemeld. Tijdens de brand sloegen de vlammen uit de woning en kwam veel rook vrij. Zo'n 22 woningen werden toen ontruimd.

Bewoners van 20 appartementen kunnen nog niet terug naar huis. Ze moeten eerst het politieonderzoek afwachten. Pas als dat is afgerond, kan woningcorporatie l'Escaut Woonservice de schade opnemen en herstellen. De bewoners daarvan kunnen waarschijnlijk pas na het weekend weer terug naar huis.

Waardoor de brand ontstaan is, is ook nog niet bekend. De veiligheidsregio laat aan Omroep Zeeland weten dat het onderzoek naar de oorzaak nog loopt.