Lichaam voortvluchtige militair Jürgen Conings gevonden

De burgemeester vond het lichaam zelf in een natuurgebied tijdens het mountainbiken, vlak bij de Nederlandse grens. Hij rook tijdens het fietsen een penetrante lijkgeur.

In het Belgische Dilserbos is het lichaam van de voortvluchtige Jürgen Conings gevonden, zegt burgemeester Johan Tollenaere van Maaseik tegen de NOS.

Het lichaam werd gevonden in het Dilserbos, vlak over de grens bij Geleen. In de buurt werd half mei de auto van Conings al gevonden. De afgelopen maand waren daar meerdere zoekacties.