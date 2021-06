Depay spreekt Barça-fans toe • De Boer houdt basis grotendeels intact

Als het aan Oranje-verdediger Stefan de Vrij ligt, is hij geen onderdeel van het wisselplan van bondscoach De Boer voor de wedstrijd tegen Noord-Macedonië.

"Persoonlijk voel ik me goed. Ik wil graag spelen. En wat al eerder is gezegd: we zijn in een ander systeem gaan spelen. Voor heel veel jongens is dat nieuw, ik ben dat bij mijn club wel gewend. Maar goed, als team is het wel goed om daarin te blijven groeien. We hebben stappen gezet en die willen we blijven zetten", zei De Vrij zojuist.