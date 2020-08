Douglas maakt in oefenduel Go Ahead na 3,5 jaar rentree op voetbalveld

Douglas Franco Teixeira, kortweg Douglas, heeft zijn rentree als profvoetballer gemaakt. De 32-jarige verdediger van Go Ahead Eagles deed 45 minuten mee in het oefenduel met Telstar (0-0) in Deventer.

Douglas is nog niet de rots de branding van FC Twente, waar hij tussen 2007 en 2013 onder contract stond, en oogt nog wat aan de zware kant, maar er is in Deventer veel vertrouwen in de man uit Florianópolis. Hij was in de slotfase van de wedstrijd zelf nog kansrijk op een treffer met een kopbal.

Douglas speelde op 4 januari 2017 zijn laatste officiële wedstrijd. Hij deed dat toen namens Sporting Portugal, waar hij later in dat seizoen negen maanden werd geschorst voor het innemen van een middel dat op de dopinglijst stond.

De loopbaan van Douglas, die na zijn periode bij Twente ook nog voor Dinamo Moskou en Trabzonspor voetbalde, leek vervolgens ten einde. Maar Go Ahead bood de Nederlandse-Braziliaan afgelopen maand een nieuwe kans in de vorm van een proefperiode.

Tevreden

"Ik ben tevreden over deze 45 minuten en blij ermee", zei Douglas na afloop tegen Fox Sports. "Ik ben nog niet topfit, maar we hebben de tijd. Ik moest rustig blijven en zo doorgaan. Ik zou eigenlijk een half uur spelen, maar ik vroeg aan de trainer of ik het laatste kwartier mocht blijven voetballen."

Onlangs toonde Go Ahead Eagles-coach Kees van Wonderen zich optimistisch over de kans op een contract voor Douglas: