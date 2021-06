Russische ambassadeur na drie maanden terug naar Washington

De Russische ambassadeur, Anatoli Antonov, keert terug naar Washington. Hij stapte vanochtend op het vliegtuig in Moskou. Half maart verlieten de gezanten van de VS en Rusland hun post vanwege de hoogopgelopen spanningen tussen de beide landen.

Wanneer de Amerikaanse ambassadeur John Sullivan terugkeert naar Moskou, is nog niet aangekondigd.

De terugkeer van de ambassadeurs is een van de weinige concrete afspraken die de Russische president Poetin en de Amerikaanse president Biden afgelopen week in Genève maakten. In een gesprek dat drie uur duurde bespraken de leiders de toekomst van de relatie tussen Rusland en Amerika.

Poetin zei eerder in een interview dat sinds Joe Biden president van de VS is, de betrekkingen tussen de twee landen slechter zijn dan in lange tijd.

'Positief gesprek'

De wereldleiders spraken ook over cyberaanvallen en de situatie in Oekraïne, zei Poetin op een persconferentie na afloop. Hij beschreef de sfeer tijdens de onderhandelingen als 'vriendelijk' en noemde Biden een slimme onderhandelaar.

Biden concludeerde dat de resultaten van het overleg met de Russische president waarschijnlijk pas op de lange termijn zichtbaar zullen zijn. Ook hij noemde het gesprek positief, ondanks de onenigheid tussen beide landen.

Het was het eerste gesprek tussen de twee sinds Biden in het Witte Huis zit.